Beşiktaş'ta plan değişti

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, bu sezon hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de aradığını bulamadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ise son dönemde tartışılan isimlerin başında geliyor. Kolay gol yeme alışkanlığını üzerinden atamayan, ileri uçta bulduğu fırsatları ise kolayca harcayan siyah-beyazlılarda, oyun planı eleştiriliyor.

Göreve geldiğinden beri, hücum oyununu benimseyen ve savunmada risk alan Yalçın, bu planın işlememesinden dolayı yeni bir anlayışa geçecek.

İkinci yarılar önemli

Deneyimli teknik adam, ligin geri kalan kısmında artık daha kontrollü bir oyun oynayacak. Stoperleri orta sahaya değil, kendi kalesine daha yakın tutacak olan Yalçın, Josef’le birlikte Pjanic ve Teixeira’dan da savunmaya katkı isteyecek.

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Kanat bölgesinde oynayan Ghezzal, Larin, N’Koudou ve Kenan gibi isimlerle de görüşen Sergen Yalçın, bu oyunculardan da kademe yapmalarını ve beklere yardım etmelerini istedi.

Golü bulmak için acele etmeyecek siyah-beyazlılar, rakip yarı alana yüklenmeyi skora göre yapacak.

Daha kontrollü ve sabırlı bir oyunu tercih edecek olan Beşiktaş, maçların ikinci yarılarında performansını artırarak sonuca gitmeyi planlıyor.

Ligde çıkış arıyor

Şampiyonlar Ligi’nde son olarak Ajax’a yenilerek Avrupa defterini kapatan Beşiktaş, ligde sahasında GZT Giresunspor’u konuk edecek. Ligdeki son 3 maçını kazanamayan ve 20 puanla 9. sırada bulunan siyah-beyazlılar, alacağı galibiyetle kötü gidişata dur demek istiyor.

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Beşiktaş’ta Gökhan Töre, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan ve Serdar Saatçı karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.



