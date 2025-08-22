Yeni Şafak
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ayrılığı: Süper Lig ekibine transfer oldu

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ayrılığı: Süper Lig ekibine transfer oldu

16:5722/08/2025, Cuma
DHA
Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'ın kadro planlamasında yer almayan Tayfur Bingöl'ün ayrılığı gerçekleşti. Kocaelispor, 32 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı.

Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig ekibi Kocaelispor'a transfer olduğunu açıkladı.


Siyah-beyazlı ekipten yapılan transfer bilgilendirmesi şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl’ün nihai transferi hususunda Kocaelispor’la anlaşmaya varılmıştır. Tayfur Bingöl’e kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."





#Tayfur Bingöl
#Transfer
#Kocaelispor
#Beşiktaş
