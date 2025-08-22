Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ayrılığı: Süper Lig ekibine transfer oldu

Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Beşiktaş'ın kadro planlamasında yer almayan Tayfur Bingöl'ün ayrılığı gerçekleşti. Kocaelispor, 32 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı.
Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig ekibi Kocaelispor'a transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan transfer bilgilendirmesi şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl’ün nihai transferi hususunda Kocaelispor’la anlaşmaya varılmıştır. Tayfur Bingöl’e kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
