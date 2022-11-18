Beşiktaş'ta ayrılık: Tyler Boyd'un sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı takım, ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'n sözleşmesini feshetti. 2019-2020 sezonunda Vitoria Guimares'ten transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu beklentilerin altında kalmıştı.
Tyler Boyd'un sözleşmesi feshedildi
Bu sezon da yabancı kontenjanı nedeniyle listeye dahil edilmeyen Boyd'un, sezon sonunda sözleşmesi bitecekti. Siyah-beyazlı takımda istenileni veremeyen oyuncu, Sivasspor ve Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı.
- Beşiktaş ile yolları ayrılan Tyler Boyd'un ara transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden birisiyle anlaşabileceği iddia edildi.