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Spor

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, Vincent Aboubakar hakkında açıklama yayınladı. Açıklamada Kamerunlu oyuncunun ailevi nedenlerle Fransa'ya gittiği bilgileri yer aldı.

21:12 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

Milli takım arasının bitmesinin ardından Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar, Fransa'ya gitti. Yıldız oyuncu ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle Kamerun Milli Takımı'nın ardından Fransa'ya gitti.


Beşiktaş açıklamasında tecrübeli golcü hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.


Beşiktaş'ın açıklaması

"Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa’ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz."



#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Süper Lig
28 dakika önce
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