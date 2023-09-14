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Spor

Gökhan İnler Beşiktaş'a geri döndü

Siyah-beyazlı kulüp, 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzaladı.

16:51 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gökhan İnler Beşiktaş formasını yeniden sırtına geçirdi.

Gökhan İnler Beşiktaş formasını yeniden sırtına geçirdi.

Beşiktaş, deneyimli futbolcu Gökhan İnler'in yeniden siyah-beyazlı takıma döndüğünü açıkladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takımımızın 2016-2017 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır. Gökhan İnler'e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz" denildi.


Son olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da 95 maça çıkan Gökhan İnler, 4 gol atıp 6 da asist kaydetmişti.









#Beşiktaş
#Gökhan İnler
#Adana Demirspor
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