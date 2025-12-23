Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Mert Günok açıkladı

Beşiktaş’ın 36 yaşındaki file bekçisi Mert Günok, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde gündeme gelen transfer ve ayrılık söylentilerine açıklık getirdi. Tecrübeli kaleci, siyah-beyazlı kulüple yoluna devam ettiğini ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.





Yayıncı kuruluş mikrofonuna açıklama yapan Mert Günok, son günlerde kamuoyunda dolaşan haberler üzerine konuşma ihtiyacı duyduğunu belirterek, Beşiktaş’tan ayrılmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı. Deneyimli eldiven, ne teknik direktörle ne de yönetimle bu yönde herhangi bir temasının olmadığını dile getirdi.





Günok, "Kendimle ilgili de bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Hakkımda asılsız ve yalan haberler duydum. Buradan da cevap vermek isterim. Hakkımda çıkan ‘gitmek istediğim, kendime takım baktığım’ haberleri gibi durumlar asla yaşanmadı. Bu konuda ne hocamızla, ne başkanımızla bir konuşmam olmamıştır" ifadelerini kullandı.





Tecrübeli kaleci, Beşiktaş formasının kendisi için taşıdığı öneme de dikkat çekerek, kulübü en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini söyledi. Günok açıklamasını, "Beşiktaş camiasını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Her zaman da en iyisini yapmaya çalışacağım" sözleriyle tamamladı.















