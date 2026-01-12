Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi resmen belli oldu

Paulista annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine dönme kararı almıştı.
Beşiktaş'tan ayrılan 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, ülkesinde Corinthians forması giyecek.
Beşiktaş'tan ailevi sebeplerle ayrılan Gabriel Paulista, Corinthians ile anlaştı
Kulübün resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Paulista, takımın yeni stoperi oldu ve 2027 yılının sonuna kadar geçerli sözleşmeye imza attı." denildi.
Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.
