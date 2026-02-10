Yeni Şafak
Beşiktaş'tan Cerny açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

11:2910/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
Cerny Beşiktaş formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol kaydetti.
Beşiktaş forması giyen Çek futbolcu Vaclav Cerny'nin takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Vaclav Cerny'nin Beşiktaş'tan ayrılmak istediği yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Siyah-beyazlılar, Çek yıldızla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş açıklamasında, "Fanatik Gazetesi’nde “Beşiktaş’ta Vaclav Cerny krizi” başlığıyla yayımlanan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır. Cerny’nin devre arası transfer döneminde takımımızdan ayrılmak istediği ancak Yönetim Kurulumuzun izin vermediği, Cerny’nin menajeri aracılığıyla Yönetim Kurulumuza mutsuz olduğunu ve sezon sonunda takımımızdan ayrılmak istediğini belirttiği iddialarıyla yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür. Taraftarlarımızdan takımımızı yıpratmak maksadıyla masa başında hazırlanmış kurgu haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.



#Beşiktaş
#Vaclav Cerny
#Futbol
