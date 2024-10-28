Beşiktaş'tan hakem tepkisi: "RAMS Park'ta ilk yarının özeti"

Trendyol Süper Lig 10. hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Davinson Sanchez'in Immobile ve Rafa Silva'ya yaptığı müdahaleler yer aldı.