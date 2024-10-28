Beşiktaş'tan hakem tepkisi: "RAMS Park'ta ilk yarının özeti"

Hakem Arda Kardeşler
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin ilk yarısında hakem Arda Kardeşler'in verdiği kararlara sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig 10. hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede hakem Arda Kardeşler'in verdiği kararlara tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Davinson Sanchez'in Immobile ve Rafa Silva'ya yaptığı müdahaleler yer aldı.
Beşiktaş'ın 'RAMS Park'ta ilk yarının özeti' paylaşımı:
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