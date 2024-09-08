Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru: İki maç için tarih değişikliği talebi

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Süper Lig'de oynayacakları iki maçın tarihinin değiştirilmesi için TFF'ye başvuru yaptıklarını dile getirdi. Vardar, Ekol TV'de katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı:





"Sayın hocamız Giovanni van Bronckhorst bize taleplerini iletti. Adana Demirspor ve Hatayspor maçlarını pazartesi oynamak istediğimizi federasyonla yüz yüze konuştuk. 2 maçla ilgili yazılı ve sözlü olarak düşüncelerimizi ilettik. İnşallah o maçlar pazartesi günü oynanacaktır. Perşembe Avrupa maçları, pazartesi olursa daha rahatlık olur."





"UEFA'ya bildirdiğimiz listede genç oyuncularımız var. Yedek oyuncu olarak bildirdiğimiz 4 isim ise tamamen gençlerden oluşuyor. Geniş bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ilk lig fikstürü çekildi, orada bir oynama olmadı. Avrupa maçları daha sonra belli oldu. Hocamız bana 3 gün önce bu konuda taleplerini iletti. Deplasmandaki Hatay ve Adana Demirspor maçlarını pazartesi oynamak istediğimizi hem yazılı hem sözlü şekilde federasyona ilettik."





Mete Vardar, takımda istenmeyen oyuncular için ise "Amartey ve Chamberlain bizim devam etme arzusunda olmadığımız isimler. Bunları da kendilerine ifade ettik. Onlar da kalmak için ısrar ediyor" yorumunu yaptı.











