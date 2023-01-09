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Beşiktaş'tan Weghorst'tan açıklaması: "Tamamen hayal ürünü"

Beşiktaş, Hollandalı golcüsü Wout Weghorst ile ilgili açıklama yaparak "Premier Lig’den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beşiktaştan Weghorsttan açıklaması: Tamamen hayal ürünü
Weghorst'un gol sevinci

Beşiktaş Kulübü, Wout Weghorst'a teklif gelmesi durumunda 2.5 milyon euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir.

Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."

  • Weghorst'tan Kasımpaşa maçında 'bye bye'
  • Weghorst Kasımpaşa maçında attığı golle takımını 2-0 öne geçirmişti. Bu golden sonra taraftarlara koşan Weghorst, önce formayı öptü, daha sonra da 'bye bye' işareti yaptı. Hollandalı oyuncunun, taraftarlara 'bye bye' işareti yapması, sosyal medyada 'veda etti' olarak yorumlandı.

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