Boateng'den tepki çeken hareketi için açıklama: Özür dilerim

Beşiktaş’ın Antalyaspor’a 2-1 kaybettiği mücadelenin 65. dakikasında, yerini Umut Nayir’e bırakan Kevin-Prince Boateng’in oyundan çıkarken formasını çıkarması üzerine bir açıklama yaptı.

Sosyal medyada formasını fırlattığı üzerine yorumlar yapılan Boateng, "Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Ama buna rağmen dışarıdan öyle anlaşıldıysa özür dilerim" dedi.

Beşiktaş-Antalyaspor: 1-2 Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşma kırmızı-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.Maçtan dakikalar;4. dakikada Victor Ruiz’in rakipten kaptığı top Rıdvan’da kaldı. Genç futbolcu ceza sahasına girer girmez ortasını yaptı ancak Güven topa yetişemedi. Arka direkte topla buluşan Boateng’in vuruşunda ise top yandan auta gitti.7. dakikada Boateng’in pasında topla buluşan Ruiz, topu Rıdvan’la buluşturdu. Ceza sahasına giren genç oyuncun bekletmeden çektiği şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.15. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Amilton’un şutunu Ersin çeldi. Dönen sağ kanatta yeniden buluşan Amilton’un ortasında altıpas önünde Sinan Gümüş kafayla topu ağlara gönderdi. 0-135. dakikada Podolski’nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Amilton’un şutunda Antalyaspor farkı 2’ye çıkardı. 2-038. dakikada Gökhan Gönül’ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Diaby’nin kafa vuruşu yandan auta gitti.46. dakikada Podolski’nin sağ kanada aktardığı topla buluşan Sinan’ın gelişine çektiği şutta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.53. dakikada Ljajic’in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan’ın şutunda kaleciyi de geçen topu Veysel son anda uzaklaştırdı.55. dakikada Boyd’un ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Boffin gole izin vermedi.68. dakikada Elneny’nin ara pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Lens’in içeriye çevirdiği topu Ljajic ağlara gönderdi. 1-270. dakikada Umut’un pasında ceza yayına yakın bir noktadan N’Koudou’nun şutunu kaleci kontrol etti.83. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Adem Ljajic’in ortasında Vida’nın kafa vuruşu üst direkten döndü. Vida dönen topu yine kafayla tamamlamak istedi ancak Boffin’in müdahalesiyle top kornere çıktı.90+5. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ljajic’in vuruşunda top barajdan geri döndü.Burak Yılmaz tribündeBeşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen Burak Yılmaz, takımını yalnız bırakmadı ve maçı tribünden takip etti. Beşiktaş’ın iç sahada Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip etti. Yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünde yer alan Burak Yılmaz’ın sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturması ve maske takması da dikkatlerden kaçmadı. Burak Yılmaz özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunurken, zaman zaman sesi sahadan da duyuldu.