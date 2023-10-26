Bodo/Glimt 3-1 Beşiktaş

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 3.hafta karşılaşmasında deplasmanda Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Bodo Glimt'in gollerini dakika (28') Grönbaek, (58') Moumbagna ve (87') Saltnes attı. Beşiktaş'ın tek golünü 90. dakika Moe (K.K) attı.





Siyah-beyazlılar bu sonuçla birlikte grupta 1 puanda kaldı. Bodo Glimt ise puanını 4'e yükselterek 2. sıraya yükseldi.









Maçın hikayesi:

28’inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Sorli’nin şutunda kaleci Mert gole izin vermedi. Seken topu takip eden Gronbaek, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.





58’inci dakikada Norveç ekibi farkı 2’ye çıkarttı. Gronbaek’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Moumbagna’nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 2-0.





87’nci dakikada Bodo Glimt bir gol daha buldu. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Pellegrino’nun vuruşunda savunmaya çarpan top Saltnes’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlajk ağlarla buluştu: 3-0.





90+1’inci dakikada Beşiktaş farkı 2’ye düşürdü. Hadziahmetovic’in uzun pasında ceza sahası içindeki Moe’nin ters vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.





Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Bodo Glimt’e 3-1 mağlup oldu.





Kartal son sırada

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçında da mağlup olarak grup aşamalarının ilk yarısını 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle noktaladı. Siyah-beyazlılar bu sonuçların ardından 1 puanla grupta son sırada yer aldı.





Bodo/Glimt gruptaki ilk galibiyetini aldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı Lugano ve Club Brugge maçlarında gol atamayan Bodo/Glimt, ilk galibiyetini Beşiktaş'ı yenerek elde etti.





Yönetim protestosu devam etti

Siyah-beyazlı taraftarlar, olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş yönetimine protestosunu Norveç'te de sürdürdü.

Aspmyra Stadı'nda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar ikinci golün ardından "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.















