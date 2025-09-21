Yeni Şafak
Bodrum FK'da seri sonu

14:1121/09/2025, Pazar
DHA
Bodrum FK oyuncusu Ali Aytemur, rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı.
Trendyol 1. Lig'de deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olan Bodrum Futbol Kulübü'nün galibiyet serisi sona erdi.

Ligde üst üste Sakaryaspor, Serikspor ve Adana Demirspor'u yenen Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Tire 2021 FK galibiyetiyle tur atlayan Bodrum FK, Ankara deplasmanında eli boş dönerek bu sezon ilk defa mağlubiyet yüzü gördü.


Teknik direktör Burhan Eşer her maçı kazanmak için oynadıklarını belirterek, "Ankara Keçiörengücü maçına da bu hedefle çıktık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ancak gereken dersleri alıp zirve yarışını tüm hırsımızla ve mücadele gücümüzle sürdüreceğiz" diye konuştu.





Fed’in bir sonraki faiz toplantısı ne zaman?