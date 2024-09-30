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Bodrum'da Terim sürprizi

Bodrum'da Terim sürprizi

11:5630/09/2024, Pazartesi
IHA
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Fatih Terim 17 Mayıs'tan bu yana hiçbir takımı çalıştırmıyor.
Fatih Terim 17 Mayıs'tan bu yana hiçbir takımı çalıştırmıyor.

Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Bodrum FK-Adana Demrispor maçını takip etti.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Bodrum FK, Adana Demirspor’u konuk etti.


Bodrum’da bulunan Fatih Terim de mücadeleyi tribünden izledi. Terim, karşılaşmayı Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve Asbaşkan Selahattin Polat birlikte maçı takip etti.


Ayrıca Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de maçı izleyenler arasında yer aldı.








#Süper Lig
#Bodrum FK
#Adana Demirspor
#Fatih Terim

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