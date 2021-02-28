Borini'nin hedefi kariyer rekoru

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Sumudica: Mourinho gelse Rize'de bir şey yapamaz

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Marius Sumudica, elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, 'Yarın Mourinho gelse bir şey yapamaz Rize'de.' dedi.



Oyunculara saygı göstererek bazı konulara değinmek istediğini vurgulayan Sumudica, sözlerine şöyle devam etti: 'Elimden gelen bu, yapacak başka bir şey yok. Oyuncularıma bir soru yöneltmek istiyorum. İsmail Kartal kötü hoca, Ünal Karaman kötü hoca, Tomas hoca kötü hoca, Sumudica kötü hoca. Gelen bütün hocalar mı Rize'ye kötü hoca. Yarın Mourinho gelse bir şey yapamaz Rize'de.'



Çalıştırdığı kulüplerde başarılı olduğunu söyleyen Sumudica, 'Futbolu unutmuş olabilir miyim? Kayseri, Gaziantep başarılı sonuç aldık. Burada futbolu mu unuttum? Benim için zor bir dönem. Kulüp çok iyi. Bütün imkanları sağlıyor. Maaşları gününde yatırıyor. Tesislere yatırım yapıyor. Demek ki her zaman bunlar yeterli olmuyor.' ifadelerini kullandı.