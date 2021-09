Bosna Hersek Milli Takımı'na Süper Lig'den 3 isim

Başkent Saraybosna'da basın toplantısını düzenleyen Petev'in açıkladığı 27 kişilik aday kadroda, Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Miralem Pjanic ile İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen İbrahim Sehic ve Amir Hadziahmetovic de yer aldı.

Milli takımın önünde zorlu karşılaşmalar olduğunu belirten Petev, aday kadroda yer alan isimlerin takımın kemik kısmını oluşturduğunu söyledi.

Petev, Kazakistan'ın ciddi bir takım olduğunu ve tüm gücüyle mücadele ettiğini kaydetti.

Bulgar teknik adamın belirlediği aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (İttifak Holding Konyaspor), Nikola Vasilj (St Pauli), Kenan Piric (Atromitos).

Defans: Branimir Cipetic (Lokomotiva), Mateo Susic (Cluj), Jusuf Gazibegovic (Sturm), Sead Kolasinac (Arsenal), Eldar Civic (Ferencvaros), Anel Ahmedhodzic (Malmö), Dennis Hadzikadunic (Rostov), Sinisa Sanicanin (Partizan), Adnan Kovacevic (Ferencvaros), Aleksandar Jovicic (Gorica), Ajdin Nukic (Tuzla City).

Orta saha: Amir Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Stjepan Loncar (Ferencvaros), Miralem Pjanic (Beşiktaş), Amer Gojak (Dinamo), Gojko Cimirot (Standard Liege), Mario Vrancic (Stoke), Miroslav Stevanovic (Servette), Adi Nalic (Malmö), Almedin Ziljkic (Olimpija).

Forvet: Edin Dzeko (Inter), Luka Menalo (Dinamo), Ermedin Demirovic (Freiburg), Smail Prevljak (Eupen).