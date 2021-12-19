Spor Brezilyalı Ronaldo Alexin yıldızını parlattığı kulübü satın aldı
FUTBOL FUTBOL

Brezilyalı Ronaldo 'Alex'in yıldızını parlattığı kulübü satın aldı

Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo, futbol kariyerinin ilk yıllarında formasını giydiği ülkesinin Cruzeiro takımını satın aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Brezilyalı Ronaldo Alexin yıldızını parlattığı kulübü satın aldı
Ronaldo, Cruzeiro kulübünün %90 hissesini satın aldı ve kulübün yeni sahibi oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Sergio Santos Rodrigues ile varılan anlaşmanın ardından Ronaldo'nun, kulübün hisselerinin büyük bir kısmını aldığı belirtildi.

İspanya temsilcisi Real Valladolid'in hisselerinin yüzde 51'inin de sahibi Ronaldo ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, iki yıl önce ikinci lige düşen Cruzeiro'yu eski ihtişamına kavuşturmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Ronaldo, Cruzeiro hisselerinin yüzde 90'ı için 62,5 milyon avro ödedi.

  • Ronaldo, 1993-1994 sezonları arasında formasını giydiği Cruzeiro'da gösterdiği üstün performansın ardından Avrupa takımlarının dikkatini çekmiş ve 1994'te Hollanda temsilcisi PSV'ye transfer olmuştu.
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

24 ilçede okullar tatil edildi.
Ölü sayısı 121e çıktı

Ölü sayısı 121'e çıktı

​Rai Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor
Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz

'Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu.

Bakan Bilgin'den emekli maaşı açıklaması.

TOGG ile ilgili önemli detay.

​'Yapamazsın' diyenlere inat kendi işinin patronu oldu.

​Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan sevindiren TURKOVAC açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.