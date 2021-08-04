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Brezilyalı yıldız Neymar'ın görüntüleri futbolseverleri şoke etti

Brezilya Milli Takımı'nın ve PSG'nin yıldız oyuncusu Neymar, tatilde çekilen görüntüleriyle futbolseverlerin eleştirisini aldı. Bunun sebebi başarılı futbolcunun aşırı kilolu görüntüsü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Brezilyalı yıldız Neymarın görüntüleri futbolseverleri şoke etti
Neymar, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de şampiyonluğu kaçırmıştı.

Dünya futbolunun bonservisine en çok para ödenen oyuncusu olan Neymar, tatilde çekilen fotoğraflarıyla gündem haline geldi. Brezilyalı yıldızın kilo aldığı gözlemlenirken tecrübeli oyuncusunun göbekli hali futbolseverler için eleştiri konusu oldu.

Dünyada en çok para kazanan oyuncular listesinde en yukarılarda bulunan Neymar'ın tatilde almış olduğu bu kilolar sebebiyle PSG'deki hocası Pochettino'dan uyarı aldığı belirtilirken yıldız isim için diğer takım arkadaşlarından farklı bir program hazırlandığı belirtildi.

Güney Amerika medyasında yer alan yorumlarda Neymar'ın futbol hayatlarına dikkat etmeyen Ronaldo ve Ronaldinho'nun yolunda gittiği aktarıldı.

  • Neymar, futbol kariyeri boyunca 436 maçta 262 gol attı 163 de asist yaptı.

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