Brighton'a Ferdi Kadıoğlu damgası: İzleyenleri mest etti

İngiltere Premier Lig'e transfer olduğu günden bu yana en iyi maçını Newcastle'a karşı oynayan milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği başarılı performansıyla izleyenleri mest etti.

90 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu, hem hücumda yaptığı üretkenlikle hem de savunmada gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni topladı. Milli yıldız 7 gelen topu uzaklaştırma ve 3 pas arası yaparak istatistikleri ile dikkat çekti. Ferdi'nin performansı kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.