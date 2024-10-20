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Brighton'a Ferdi Kadıoğlu damgası: İzleyenleri mest etti

Brighton'a Ferdi Kadıoğlu damgası: İzleyenleri mest etti

Haber Merkezi
09:2320/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Brighton & Hove Albion, deplasmanda Newcastle United'ı 1-0 yendi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu damga vurdu.

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Brighton & Hove Albion, deplasmanda Newcastle United ile karşılaştı. Mücadeleyi Brighton, Welbeck'in 35. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.


İngiltere Premier Lig'e transfer olduğu günden bu yana en iyi maçını Newcastle'a karşı oynayan milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği başarılı performansıyla izleyenleri mest etti.


90 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu, hem hücumda yaptığı üretkenlikle hem de savunmada gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni topladı. Milli yıldız 7 gelen topu uzaklaştırma ve 3 pas arası yaparak istatistikleri ile dikkat çekti. Ferdi'nin performansı kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.





#Ferdi Kadıoğlu
#Brighton & Hove Albion
#Newcastle United

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