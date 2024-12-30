Bu şehri ve takımı seviyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, tedavisi süren Savic için, "Sakatlığın bir an evvel düzelmesi için gitmesine izin verdik. Çok ciddi boyutta görünmüyor ama uzayan bir süreç var. İyi niyetinden şüphemiz yok ama son gelişmeler sağlıklı gözükmüyor" dedi. Deneyimli çalıştırıcı transfer çalışmaları hakkında ise, "Şu anda en az 3 oyuncuyu dahil etmek istiyoruz. Defans, orta saha ve hücumda olacak. Ekonomik, idari ve teknik olarak zarar görmeden takviye yapacağız" diye konuştu.