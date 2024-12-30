Bu şehri ve takımı seviyorum

Trabzonspor kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, hakkında çıkan Galatasaray’a transferiyle ilgili iddialar için, "Ben Trabzonsporluyum ve bu takımın kaptanıyım. Şehrimi ve takımımı seviyorum" dedi.
Trabzonspor kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, dünkü idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli kaleci, hakkında çıkan Galatasaray’a transferiyle ilgili iddialar için, "Ben Trabzonsporluyum ve bu takımın kaptanıyım. Burada oynamaktan çok mutluyum. Çıkan haberler ilgimi çekmiyor. Şehrimi ve takımımı seviyorum" dedi. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki hedeflerine değinen Uğurcan, "Kupa bizim için en gerçekçi hedeflerden biri. Alanya ve Rize maçlarını evimizde oynayacağız. İskenderun maçını deplasmanda oynayacağız ama iyi bir fikstüre sahibiz. Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyoruz" diye konuştu. Kaptan Uğurcan, sezonun geri kalanında Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceklerini ve bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.
AVRUPA HEDEFİM VAR
Manchester United’ın transfer planlarında yer aldığı yönündeki soruya ise Uğurcan "Orada Altay kardeşimiz oynuyor. Böyle bir şeye gerek yok. Tabii ki Avrupa hedefim her zaman var. Orada kendimi göstermek istiyorum. Yüzde 100 böyle bir hedefim var. Net bir teklif gelirse, başkanımızla oturur konuşuruz" dedi.
Savic'te durum pek sağlıklı gözükmüyor
- Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, tedavisi süren Savic için, "Sakatlığın bir an evvel düzelmesi için gitmesine izin verdik. Çok ciddi boyutta görünmüyor ama uzayan bir süreç var. İyi niyetinden şüphemiz yok ama son gelişmeler sağlıklı gözükmüyor" dedi. Deneyimli çalıştırıcı transfer çalışmaları hakkında ise, "Şu anda en az 3 oyuncuyu dahil etmek istiyoruz. Defans, orta saha ve hücumda olacak. Ekonomik, idari ve teknik olarak zarar görmeden takviye yapacağız" diye konuştu.
4 futbolcu idmana çıkmadı
- Trabzonspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına dün de devam etti. İdmanda sakatlıktan dönen Okay, Serkan ve Hüseyin, takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanda sakatlığı bulunan Savic'in yanı sıra kasığından sorun yaşayan Visca, gribal enfeksiyon geçiren Dragus ve Mahleiro da yer almadı.