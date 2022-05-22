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Bu transfer haberi Fenerbahçe taraftarını rahatsız edebilir

Fenerbahçeliler yeni teknik direktörleri Jorge Jesus'u bekliyor. Portekizli teknik adamla büyük ölçüde anlaşan sarı lacivertlilerde bununla beraber şaşırtıcı transfer haberleri de ortaya çıkıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu transfer haberi Fenerbahçe taraftarını rahatsız edebilir
Jorge Jesus, son olarak Portekiz ekiplerinden Benfica'yı çalıştırmıştı.

Portekiz basınından Ojogo'nun Cezayir basınına dayandırdığı habere göre Cezayirli forvet Islam Slimani yeniden Fenerbahçe'ye transfer olabilir.

Futbol kariyerinin en verimli dönemini Sporting Lizbon'da Jorge Jesus ile beraber geçiren Slimani'nin Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçişinin ardından sarı lacivertlilerde yeniden oynayabileceği iddia edildi.

  • Hatırlanacağı üzere Islam Slimani, 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olmuş ancak beklentilerin altında kalmıştı. Cezayirli forvet, Fenerbahçe'de 28 maça çıkmış ve 5 gol atabilmişti.

Islam Slimani, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Sporting Lizbon ile 2015-2016 sezonunda 27 gol atma başarısı göstermişti.
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