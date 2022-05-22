Bu transfer haberi Fenerbahçe taraftarını rahatsız edebilir

Portekiz basınından Ojogo'nun Cezayir basınına dayandırdığı habere göre Cezayirli forvet Islam Slimani yeniden Fenerbahçe'ye transfer olabilir.
Futbol kariyerinin en verimli dönemini Sporting Lizbon'da Jorge Jesus ile beraber geçiren Slimani'nin Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçişinin ardından sarı lacivertlilerde yeniden oynayabileceği iddia edildi.
- Hatırlanacağı üzere Islam Slimani, 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olmuş ancak beklentilerin altında kalmıştı. Cezayirli forvet, Fenerbahçe'de 28 maça çıkmış ve 5 gol atabilmişti.
Islam Slimani, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Sporting Lizbon ile 2015-2016 sezonunda 27 gol atma başarısı göstermişti.
günün en ilginç haberi olabilir; o jogo cezayir basınını kaynak gösterip, slimani'nin jesusla beraber fenerbahçe'ye dönebileceğini yazmış. slimani kariyerinin en iyi sezonunu 15-16'da jesusla geçirip 31 gol atmıştı. sporting'den ayrılacağı kesin ama bence ilk döneminden sonra zor pic.twitter.com/FIB99loQN2
günün en ilginç haberi olabilir; o jogo cezayir basınını kaynak gösterip, slimani'nin jesusla beraber fenerbahçe'ye dönebileceğini yazmış. slimani kariyerinin en iyi sezonunu 15-16'da jesusla geçirip 31 gol atmıştı. sporting'den ayrılacağı kesin ama bence ilk döneminden sonra zor pic.twitter.com/FIB99loQN2— uğur aktan (@uguraktan) May 22, 2022