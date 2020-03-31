Bundesliga'nın başlangıç tarihi açıklandı

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelenen Almanya Bundesliga'nın 30 Nisan'a kadar tatil edildiği açıklandı. Bundesliga CEO'su Christian Seifert yaptığı açıklamada, ligin 30 Nisan'a kadar tatil edildiğini duyurdu.
Takımların 5 Nisan'da antrenman yapmaya başlayacaklarını söyleyen Seifert, "Maçlar 30 Nisan'a kadar oynanmayacak, ayrıca takım antrenmanlarının da 5 Nisan'a kadar yapılması yasak. Kulüplere en kötü senaryo için hazırlanmalarını söyledik. Mayıs ya da haziranda sezonun iptal edilmesi ya da devam edememesi gibi bir durumla karşılaşabilirler" dedi.
- Sözleşmeler konusunda FIFA ile görüşeceklerini belirten Seifert, "Sezonu 30 Haziran'a kadar bitirmek istiyoruz. Ancak bu Temmuz da olabilir. FIFA ile transfer tarihleri hakkında da konuşacağız" ifadelerini kullandı.
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