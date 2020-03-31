Bundesliga'nın başlangıç tarihi açıklandı

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelenen Almanya Bundesliga'nın 30 Nisan'a kadar tatil edildiği açıklandı. Bundesliga CEO'su Christian Seifert yaptığı açıklamada, ligin 30 Nisan'a kadar tatil edildiğini duyurdu.

Takımların 5 Nisan'da antrenman yapmaya başlayacaklarını söyleyen Seifert, "Maçlar 30 Nisan'a kadar oynanmayacak, ayrıca takım antrenmanlarının da 5 Nisan'a kadar yapılması yasak. Kulüplere en kötü senaryo için hazırlanmalarını söyledik. Mayıs ya da haziranda sezonun iptal edilmesi ya da devam edememesi gibi bir durumla karşılaşabilirler" dedi.

Sözleşmeler konusunda FIFA ile görüşeceklerini belirten Seifert, "Sezonu 30 Haziran'a kadar bitirmek istiyoruz. Ancak bu Temmuz da olabilir. FIFA ile transfer tarihleri hakkında da konuşacağız" ifadelerini kullandı.







