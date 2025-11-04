Yeni Şafak
Burak Yılmaz'dan üçüncü beraberlik

Burak Yılmaz'dan üçüncü beraberlik

4/11/2025, Salı
AA
Burak Yılmaz, Alanyaspor maçında kenardan oyuncularına uyarılarda bulundu.
Burak Yılmaz, Alanyaspor maçında kenardan oyuncularına uyarılarda bulundu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki 3. beraberliğini aldı.

Ligin 3. haftası teknik direktör değişikliği sonrası İsmet Taşdemir'in yerine gelen Burak Yılmaz, Güneydoğu temsilcisiyle ilk 7 maçında çıkış yakalayarak 5 galibiyet 2 beraberlik yaşadı.


Geçen hafta sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan ve yenilmezlik serisi sona eren kırmızı-siyahlılar, dün deplasmandaki Corendon Alanyaspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.


Son iki maçını gol atamadan tamamlayan Gaziantep ekibi, ligdeki 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu hanesine yazdırdığı 18 puanla 6. sırada bulunuyor.


Sezonda 15 gol atan Güneydoğu temsilcisi, kalesinde 18 gol gördü.


Gaziantep FK, ligin 12. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.







