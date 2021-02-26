Bursaspor Efsanesi Pablo Martin Batalla'nın heykelinin açılışı gerçekleşti

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin ana girişine konulan heykelin açılış törenine Arjantinli Pablo Martin Batalla ailesi ile birlikte katılırken, Bursaspor teknik heyeti ve oyuncular da törende yer aldı.

Batalla'dan Bursaspor taraftarına mesaj

Gurur duyduğunu belirten Arjantinli efsane Pablo Martin Batalla, herkese geldikleri için çok teşekkür ederek, Bursaspor’a ve şehre minnettar olduğunu vurguladı.

Batalla'nın sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

“Mustafa hoca ve gençlere de çok teşekkür ediyorum, yoğun bir dönemden geçmelerine rağmen buradalar. Sakin olsunlar, hepsiyle gurur duyduğumuzu bilsinler. Hakan Dinçtürk’e teşekkür ediyorum, bu projeyi ilk düşünen çıkaran kendisi. Projenin arkasında birçok insan olduğunu biliyorum, onlara da teşekkür ediyorum. Rıdvan Sevim’in yaptığı işi gördüm, gerçekten çok müthiş. Özellikle heykelin burada olmasını sağlayan herkese teşekkür ederim. Böyle bir büyük eseri ben hala hak etmediğimi düşünüyorum ama gururlu olduğumu inkar edemem. Kızım da büyüdüğü zaman babasına ithaf edilen bu eseri görecek ve gurur duyacaktır, bu benim için çok değerli. Bu tesis, beni buraya getiren rahmetli başkanımızın adını taşıyan tesis. Burada çok büyük başarılar edindiğimiz, kariyerimin en önemli, en değerli zamanını geçirdiğim tesis. Biz bu kulübe ve şehre her zaman minnettarız”

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Arjantinli yıldız, Bursa’da geçirdiği süre boyunca en unutamadığı anın, şampiyonluk otobüsüyle caddelerde yaptıkları kutlamalar olduğunu belirtti.

Efsane futbolcumuz Pablo Martin Batalla'nın heykelinin açılışı gerçekleştirildi. https://t.co/Crlqr6kfNC pic.twitter.com/MgJjUERtce — Bursaspor (@BursasporSk) February 26, 2021

Teknik direktör Mustafa Er'den Batalla yorumu

“Gönül isterdi ki burada çok daha keyifli, mutlu olalım, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu özel günde Pablo için buradayız, her ne olursa olsun bugün O’nu yalnız bırakmayacağımızı o da biliyordu. Bu heykele, aslında sadece bir heykel olarak bakmamamız lazım, çok değerli, Pablo, Bursaspor için çok farklı bir karakter. Türkiye’de Bursaspor’dan başka kulüpte oynamam diyen bu forma ile çok zor günlerde, çok büyük sorumluluklar alan, şampiyonluğa çok ciddi katkılar koyan bir isim. İlerleyen süreçte bu kulüpte çok ciddi görevler alacağına ve çok ciddi başarılar elde edeceğine inanıyorum. Çünkü birleştirici unsur olduğunu da biliyoruz, o anlamda kendisinin de bu şehre olan bağını çok iyi biliyorum zaten aramızda da çok ciddi bağ ve dostluk var, gönül isterdi pandemi olmasın, daha kalabalık olalım, umuyorum ilerleyen süreçlerde de bu gerçekleşir. İnşallah çok daha güzel günlerde hep beraber olacağız, herkesin emeğine teşekkür ediyorum."

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'Pablito' belgeselinin galası yapıldı

Konuşmaların ardından Pablo Martin Batalla’nın heykelinin açılışı, taraftarın da katılımıyla gerçekleştirildi. Daha sonra Batalla için hazırlanan ‘Pablito’ belgeselinin galası, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda yapıldı.

Batalla heykelindeki detaylar

Pablo Martin Batalla'nın Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda, Beşiktaş'a attığı goldeki sevincini yansıtan heykelinin yanında yer alan timsah figürü de taraftarları temsil ediyor. Batalla ve timsah birbirine bakar şekilde yapılan çalışmada, Arjantinli yıldız ile Bursaspor taraftarının birbirine olan bağı simgeleniyor. Toplam 1963 parçadan oluşan Batalla heykeli, Bursaspor Kulübü'nün kuruluşuna işaret ediyor.