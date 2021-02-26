Bursaspor taraftarını üzen istatistik

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Bursaspor, son olarak Menemenspor’a 1-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı takım bu maçta isabetli şut çekemedi.

90 dakika boyunca rakip kaleye şut isabet ettirmeyen Bursaspor, bu durumu en son 2017-2018 sezonunda Galatasaray’a karşı yaşamıştı. Bursa ekibi, 23 Şubat 2018’de İstanbul’da oynadığı ve 5-0 mağlup oldu maçta 2 kez şut çekmesine rağmen kaleyi görememişti.

Yeşil-beyazlılar, aradan geçen 103 lig maçında böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamıştı. Bursaspor, dün oynadığı Menemenspor maçında da 3 kez şut çekmesine rağmen, topu kaleye isabet ettirmedi.

Bursaspor, Ali Akman'ı kadro dışı bıraktığından bu yana çıktığı 4 lig maçında 3 mağlubiyet aldı 1 kez de berabere kaldı



▪Yeşil-Beyazlılar dört maçta sadece 1 gol atabildi



▪Bursaspor, ligde zirvenin 22 puan gerisinde. Ali Akman kadro dışı bırakılmadan önce fark 11 idi. pic.twitter.com/tiZvy7PdM1 REKLAM February 25, 2021

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