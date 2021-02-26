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Bursaspor taraftarını üzen istatistik

TFF 1.Lig’in 23. haftasında Menemenspor’a 1-0 mağlup olan Bursaspor, 90 dakika boyunca isabetli şut çekemedi. Yeşil-beyazlı takım en son bu durumu, 2017-2018 sezonunda Galatasaray’a karşı yaşamıştı.

Haber Merkezi İHA
Bursaspor ligde 10. sırada yer alıyor.
Bursaspor ligde 10. sırada yer alıyor.

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Bursaspor, son olarak Menemenspor’a 1-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı takım bu maçta isabetli şut çekemedi.

90 dakika boyunca rakip kaleye şut isabet ettirmeyen Bursaspor, bu durumu en son 2017-2018 sezonunda Galatasaray’a karşı yaşamıştı. Bursa ekibi, 23 Şubat 2018’de İstanbul’da oynadığı ve 5-0 mağlup oldu maçta 2 kez şut çekmesine rağmen kaleyi görememişti.

Yeşil-beyazlılar, aradan geçen 103 lig maçında böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamıştı. Bursaspor, dün oynadığı Menemenspor maçında da 3 kez şut çekmesine rağmen, topu kaleye isabet ettirmedi.

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