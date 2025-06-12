Bursaspor'da ayrılıklar yolda

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Furkan Özyapı, Vefa Temel ve Berkan Mahmut Keskin kulüplerine döndü. Bu ayrılıkların ardından gözler sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek diğer isimlere çevrildi. Zekeriya Topayan, Furkan Emre Ünver ve Mustafa Tahir Babaoğlu gibi isimlerin kontratlarının sonuna gelindi. Bu oyunculardan hangileriyle yeni sözleşme imzalanacağı henüz netlik kazanmadı. Ayrıca Samet Bozkurt ve Kerem Dede gibi genç isimlerin durumu da belirsizliğini koruyor.