Buruk nefes aldı

Galatasaray, 3 haftalık galibiyet hasretini Fatih Karagümrük karşısında sonlandırarak gelecek hafta oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesinde moral buldu. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarını üzerine çeken teknik direktör Okan Buruk da galibiyet sonrasında rahat bir nefes aldı.

Golcü sayısı artıyor

Sarı-kırmızılı takımda her hafta yeni bir oyuncu sahneye çıkmaya başladı. Alanyaspor maçında yıldızlaşan Icardi ve Mertens, sarı-kırmızılı kulüpteki ilk resmi gollerini kaydetmişti. Karagümrük maçında ise Juan Mata, ilk golünü attı. Ayrıca Emre Taşdemir de sezonun ilk skorunu buldu.

2 atıyor, 1 sayılıyor

Galatasaray, son iki haftada 8 gol atsa da sadece 4’ü geçerli sayıldı. Alanyaspor maçında Icardi ve Mertens’in, Fatih Karagümrük maçında ise Nelsson ve Yunus’un golleri iptal edildi.

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Deplasmanda Aslan kesiliyor

Bu sezon Süper Lig’de çıktığı 11 maçın 7’sini deplasmanda oynayan Galatasaray, bu maçlarda başarılı bir grafik çizdi. Sarı-kırmızılı takım dış sahada çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, sadece bir kez yenildi. Ligin bu alanda en başarılı takımı olarak dikkat çeken Aslan, geçtiğimiz sezon 19 deplasman maçında sadece 4 galibiyet alabilmişti.



