Buse Tosun Çavuşoğlu Avrupa şampiyonluğu için hazırlanıyor

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ile antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz nezaretinde 32 sporcu Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapıyor.





Bugüne kadar birçok başarıya imza atan Buse Tosun Çavuşoğlu da 7-13 Nisan'da Slovakya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda 68 kiloda kürsünün en üst basamadığında yer almak istiyor. Buse Tosun Çavuşoğlu, 19 yıldır güreş yaptığını söyledi.





23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nın bu yıl Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan milli sporcu, "Son yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda takımımız üstün başarı gösterdi. Onlar bir ilke imza attı. Şimdi önümüzde Büyükler Avrupa Şampiyonası var. Orada biz de yeni bir tarih yazmak istiyoruz." dedi.





Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nı 3 altın madalya ile kapattıklarını belirten Buse, "Bu sene artık bu sayıyı yukarı çekmek istiyoruz. Takımımız çok güçlü. Alttan gelen kardeşlerimiz var. Umarım her şey istediğimiz gibi geçer. Olimpiyatların ardından Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer almak istiyoruz." diye konuştu.





Şampiyonada altın madalya hedeflediğini dile getiren milli güreşçi, şunları kaydetti:



