Busenaz tarihe geçti: Madalya garanti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi. Çeyrek finalde Ukraynalı boksör Anna Lysenko ile mücadele eden son dünya şampiyonu Busenaz, rakibi karşısında ilk rauntta 5 hakemden de tam puan aldı. İkinci rauntta da agresif bir oyun sergileyen milli boksörümüz, yine tüm hakemlerden tam puan almayı başardı. Son rauntta da üstünlüğünü sürdüren Busenaz Sürmeneli, yarı finale adını yazdırdı. 23 yaşındaki milli boksörümüz, aynı zamanda kadın boksunda olimpiyat madalyasını garantileyen ilk Türk sporcu olarak tarihteki yeri aldı. Busenaz yarı final mücadelesini Hindistan’dan Lovlina Borgohain ile yapacak. Borgohain, Busenaz’ın dünya şampiyonu olduğu 2019 yılındaki organizasyonda bronz madalya alırken, son 2 dünya şampiyonasında da bronz madalya elde etti. Busenaz ile Borgohain’in yarı final müsabakası 4 Ağustos Çarşamba günü saat 08.30’da başlayacak.

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TARİHE GEÇEN BAŞARI

Boks branşında Busenaz Sürmeneli’nin kadınlar 69 kiloda yarı finale çıkmasıyla Türk boksu 13 yıllık olimpiyat madalyası hasretine son verdi. Son olarak Türkiye’ye boksta 2008 yılında Pekin’de olimpiyat madalyasını 57 kiloda Yakup Kılıç getirmişti. Yakup Kılıç, 2008 Pekin’de bronz madalya elde etmişti. 2012 Londra ve 2016 Rio’da ise Türk boksörler madalyanın uzağında kaldı. Tam 13 yıl sonra boksta ilk olimpiyat madalyası sevincini Türkiye’ye Busenaz Sürmeneli yaşattı. Busenaz, bronz madalyayı garantilerken, altın madalya için mücadelesine devam edecek. Busenaz Sürmeneli’nin dışında 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu da madalyaya bir galibiyet uzakta bulunuyor. Milli boksörümüz çeyrek final müsabakasını kazanması halinde olimpiyat madalyasını garantileyecek.

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Busenaz Sürmeneli

ESRA YILDIZ ÇEYREK FİNALDE

Kariyerinde ilk kez Tokyo 2020’de yer alarak olimpiyatlara katılan milli boksörümüz Esra Yıldız, kadınlar 60 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti. Milli boksörümüz, 2. turda ise Arjantinli Erika Iohanna Sanchez karşısında kontrollü bir maç çıkararak 5-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Esra Yıldız, 3 Ağustos’ta çeyrek finalde Finlandiya’dan Mira Potkonen ile karşılaşacak. 81 kiloda çeyrek final mücadelesine çıkan Bayram Malkan ise Azerbaycan’dan Berto Loren Alfonso Dominguez’e yenilerek Tokyo 2020’yi madalya alamadan tamamladı.

Boksta kadınlarda olimpiyat madalyasını garantileyen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Busenaz Sürmeneli’yı, karşılaşmayı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da kutladı.

MUTLUYUM VE GURURLUYUM

Olimpiyat Oyunları’nda boksta yarı finale yükselen Busenaz Sürmeneli, madalyayı garantileyerek tarihe geçtiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, “Tarihe geçtik. İnşallah bizim gibi nice kardeşlerimiz de olimpiyat madalyaları kazanır. Türkiyeme, kulübüm Trabzonsporuma selam olsun. Trabzonspor’a ilk olimpiyat madalyası gidiyor. Bunun da ayrı bir gururu var” dedi. Tam performansını henüz ringe yansıtmadığını anlatan 23 yaşındaki milli boksörümüz, “İlerleyen maçlar daha zor olacak. Açıkçası kendimi o maçlara sakladım. Türk halkına çok selam söylüyorum, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bana dua etmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın saat 06.00’da oynandığını da hatırlatan Busenaz, “Milyonlarca kişi sizin için alarm kuruyor ve maçınızı izliyor. Annemler, babamlar efsane boksörlerin maçlarını izlemek için sabah saatlerine alarm kurarmış. Düşünsenize şimdi aynısı benim başıma geliyor. Çok mutlu ve gururluyum. 13 senedir gecemi gündüzüme katarak bu madalya için hazırlanıyorum. O inanç, yürek, kapasite Türk kadınında her zaman vardır” diye konuştu.

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