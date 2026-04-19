Büyükçekmece Basketbol Süper Lig'e veda etti

Büyükçekmeceli oyuncular küme düşme üzüntüsü yaşadı.
Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
İstanbul temsilcisi, ligin 27. haftasında Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Safiport Erokspor'u konuk etti.
Rakibi karşısında salondan 79-67 mağlup ayrılan Onvo Büyükçekmece Basketbol, bu sonuçla son 14 haftada 12. mağlubiyetini yaşadı.
Ligde normal sezonun bitimine 3 hafta kala 4 galibiyette kalan Onvo Büyükçekmece Basketbol'un böylece küme düşmesi kesinleşti.
#Basketbol Süper Ligi
#Büyükçekmece Basketbol
#Erokspor