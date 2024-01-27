Çağlar Söyüncü gece saatlerinde İstanbul'a geldi: İşte ilk sözleri

Sarı-lacivertli kulüpten gece saatlerinde yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.

Yapılan açıklama sonrası Söyüncü'yü taşıyan uçak saat 02.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Milli futbolcuyu Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı.

Havalimanı çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Çağlar Söyüncü, "Türk halkı yıllardır arkamdaydı, bende üstüme düşeni yaptım. Söylenecek çok bir şey yok. Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla aramız iyi. İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz" dedi.