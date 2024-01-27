|
Spor

Çağlar Söyüncü gece saatlerinde İstanbul'a geldi: İşte ilk sözleri

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi. Söyüncü'yü Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı.

10:22 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:54 - 27/01/2024 Cumartesi
DHA
Çağlar Söyüncü basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
Çağlar Söyüncü basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten gece saatlerinde yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.


Yapılan açıklama sonrası Söyüncü'yü taşıyan uçak saat 02.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Milli futbolcuyu Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı.



"İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz"

Havalimanı çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Çağlar Söyüncü, "Türk halkı yıllardır arkamdaydı, bende üstüme düşeni yaptım. Söylenecek çok bir şey yok. Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla aramız iyi. İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz" dedi.







#Fenerbahçe
#Çağlar Söyüncü
#Selahattin Baki
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tamamen liste değişti: SSK Bağkur’lu 4A, 4B, 4C’den hemen erken emekli olun!