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Spor

Caner Erkin imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Caner Erkin ile 4 aylık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Tecrübeli oyuncu ligin ilk yarısını Fatih Karagümrük takımında geçirmişti.

18:28 . 28/01/2023 Cumartesi
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Caner Erkin

Caner Erkin

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Medipol Başakşehir ile 4 aylık sözleşme imzaladı.

Başakşehir, milli futbolcunun lisansını çıkardı. Emre Belözoğlu'nun görev vermesi halinde Caner Erkib, yarın oynanacak Konyaspor maçında forma giyebilecek.

Üç Süper Lig şampiyonluğu var

34 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş formaları girdi.

Milli futbolcu kariyerinde 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.



#Caner Erkin
#Başakşehir
#transfer
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