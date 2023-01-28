Caner Erkin imzayı attı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'in gündemlerinde olmadığını söyledi. Güneş, "Caner'i severim. İyi bir oyuncudur. Caner ile hiç görüşme yapmadım. Görüşecek bir durum da olmaz, benim yapmam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.