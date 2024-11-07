Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde dördüncü maçına deplasmanda AZ Alkmaar karşısında çıkıyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 17 yıl sonra kozlarını bir kez daha paylaşıyor. AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda Ligi takımlarından AZ Almaar ile karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'te başlayan mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetiyor. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapıyor.. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olarak görev alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor.
Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.
Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamıyor.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı. 22 kişilik futbolcu kadrosu şöyle:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı