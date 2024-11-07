Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
AZ Alkmaar - Fenerbahçe (CANLI)

AZ Alkmaar - Fenerbahçe (CANLI)

Haber Merkezi
21:047/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 5 puanı var
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 5 puanı var

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde dördüncü maçına deplasmanda AZ Alkmaar karşısında çıkıyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 17 yıl sonra kozlarını bir kez daha paylaşıyor. AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda Ligi takımlarından AZ Almaar ile karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'te başlayan mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetiyor. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapıyor.. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olarak görev alıyor.


İlk 11'ler
AZ Alkmaar:
Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott
Fenerbahçe
: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Mert Müldür, Fred, İsmail, Amrabat, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko.



3 maçta 5 puanımız var

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor.


Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.


Fenerbahçe'de Jose Mourinho cezalı

Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamıyor.


Fenerbahçe'nin kamp kadrosu

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı. 22 kişilik futbolcu kadrosu şöyle:


Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı


#Fenerbahçe
#AZ Alkmaar
#UEFA Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tövbe duası: Tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı