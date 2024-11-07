UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda Ligi takımlarından AZ Almaar ile karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'te başlayan mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetiyor. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapıyor.. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olarak görev alıyor.