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Galatasaray-Barcelona

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya'nın Barcelona takımı ile karşılaşıyor. Galatasaray-Barcelona maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Galatasaray-Barcelona maçı kaç kaç?
​Galatasaray-Barcelona

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak olan mücadele Nef Stadı'nda yapılacak ve saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Galibiyet alan çeyrek finalde

İki takım arasında turun ilk ayağında İspanya'da yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak. Mücadelenin berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.

  • Muhtemel 11'ler
  • GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Muhammed
  • BARCELONA: Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Traore (Dembele), Torres, Depay


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