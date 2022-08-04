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Konyaspor turu Konya'ya bıraktı

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a konuk oldu. Temsilcimiz, Muhammet Demir'in son dakikada bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Vaduz-Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Vaduz-Konyaspor rövanş maçı ne zaman?
Konyaspor, son dakikada bulduğu golle sahadan beraberlikle ayrıldı

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Lihtenştayn ekibi Vaduz'a konuk oldu. Rheinpark Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında Vaduz, temsilcimizin baskılı oynamasına rağmen 1-0 öne geçti. Konyaspor'da Muhammet Demir ise maçın son dakikalarında attığı golle skora denge getirdi ve müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

Lihtenştayn'ın başkenti Vaduz'da oynanan maça Konyasporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi ve stadın önemli bölümünü doldurdu.

Rövanş ne zaman?

Konyaspor, Vaduz maçının rövanşını 11 Ağustos'ta Konya'da kendi evinde oynayacak. Temsilcimiz, Vaduz'u elemesi halinde play-off turunda Neftçi Bakü-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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