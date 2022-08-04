Vaduz-Konyaspor (CANLI)

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Lihtenştayn ekibi Vaduz'a konuk oluyor. Rheinpark Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:00'da başlayacak. Müsabakayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.

Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Belarus ekibi BATE Borisov'u eleyerek bir üst tura yükselen temsilcimiz Konyaspor, İlhan Palut'un teknik direktörlüğünde başarıyla sürdürdüğü Avrupa macerasını daha da ileri seviyelere taşımak için sahaya çıkacak. Yeşil-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı bu maçtan güzel bir sonuçla dönerek avantajı elde eden taraf olmak istiyor.

Vaduz-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Vaduz-Konyaspor maçı, saat 21:00'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Rövanş ne zaman?

Konyaspor, Vaduz maçının rövanşını 11 Ağustos'ta Konya'da kendi evinde oynayacak. Temsilcimiz, Vaduz'u elemesi halinde play-off turunda Neftçi Bakü-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa'da 15. müsabaka

Konyaspor bu karşılaşmayla birlikte Avrupa arenasında 15. kez sahaya çıkıyor. Avrupa kupalarında oynadığı 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraber ve 7 mağlubiyet yaşayan yeşil-beyazlılar bu karşılaşmalarda rakip filelere 11 gol gönderdi, kalesinde ise 18 gol gördü.

Konyaspor'un ilk 11'i

Yeşil-beyazlılar, Vaduz karşısında sahaya ideal 11'yle çıkacak. Temsilcimizin sahadaki dizilişi şu şekilde: Sehic, Guilherme, Calvo, Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Amilton, Rahmanovic, Michalak, Muhammet Demir.

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Vaduz'un 11'i ise şu şekilde:

Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek.