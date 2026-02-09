Yeni Şafak
Çaykur Rizespor Alikulov'un sözleşmesini uzattı

18:499/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
AA
Trendyol Süper Ligi'nin 18. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor takımları İSONEM Park Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe’den Juan Santos (sağda) ile Çaykur Rizespor’dan Khusniddin Alikulov (solda) ile mücadele etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Khusniddin Alikulov'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Özbek milli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon hakkının kullanıldığı belirtilerek, "Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Khusniddin Alikulov'da ön çapraz bağ yırtığı, diz kapağı hasarı ile hem iç hem de dış menisküsünde yırtık, kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncunun ameliyatı planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sahalara dönüş süresi tahmini 6 ila 9 ay olarak öngörülen Alikulov'un sezonu kapattığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, oyuncunun performansını ve aidiyet bağlarını gözeterek, sezon sonunu beklemeden 1 yıllık opsiyon hakkını kullanmış ve sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatmıştır. Alikulov'un kısa sürede aramıza döneceğine olan inancımızı yineliyor, kendisine başarılarla dolu yıllar diliyoruz."



