Çaykur Rizespor Alikulov'un sözleşmesini uzattı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Özbek milli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon hakkının kullanıldığı belirtilerek, "Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Khusniddin Alikulov'da ön çapraz bağ yırtığı, diz kapağı hasarı ile hem iç hem de dış menisküsünde yırtık, kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncunun ameliyatı planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.