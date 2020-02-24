Çaykur Rizespor-Başakşehir: 1-2

Süper Lig’in 23. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir’i ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar;
- 3. dakikada Abarhoun'un pasında kaleci Gökhan Akkan, ceza sahası içi sağ çaprazında topu elle tutunca maçın hakemi Cüneyt Çakır en direkt serbest vuruş kararı verdi. Visca'nın vuruşunda savunmadan dönen topu tamamlamak isteyen Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak defanstan sekerek Mahmut Tekdemir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda ise kaleci Gökhan Akkan çizgi üzerinde yatarak topu elleri ile çelmeyi başardı.
- 10. dakikada Clichy'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında, İrfan Can Kahveci'nin gelişine şutunda, kaleci Gökhan Akkan yerden seken topu güçlükle tokatlayarak uzaklaştırdı.
- 13. dakikada soldan Melnjak'ın ceza sahasına uzun ortasında iki savunmacı arasından çıkan Skoda'nın kafa vuruşunda, yerden seken top az farkla yandan auta çıktı.
- 34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ceza sahası içi arka direğe ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ı geçen topa Visca, istediği gibi vuramayınca, meşin yuvarlak üsten auta gitti.
- 38. dakikada Garmash'ın ara pasında ceza yayı üzerinde Boldrin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra sert şutunda, top üsten auta çıktı.
- 42. dakikada Umar'ın ceza sahası içerisinde Demba Ba'ya müdahalesine maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Visca'nın kullandığı penaltı atışında top Gökhan Akkan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1.
- 54’üncü dakikada Visca’nın yerden ceza sahasına doğru gönderdiği topa bekletmeden vuran Elia’nın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
- 60’ıncı dakikada savunma arkasına atılan uzun pası kafasıyla kalecisine göndermek isteyen Caiçara’nın pasında top Umar’ın önünde kaldı. Kaleci Mert’i de geçen Umar, topu boş kaleye göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.
- 64’üncü dakikada Boldrin’in ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.
- 68’inci dakikada İrfan Can’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Visca’nın pasında altıpas içerisinde topla buluşan Aleksic’in müsait pozisyonda çektiği şutta top direğin yanından auta çıktı.
- 73’üncü dakikada Visca’nın ceza sahasına gönderdiği topu bekletmeden kaleye gönderen İrfan Can’ın şutunda top az farkla direğin dibinden dışarıya çıktı.
- 85’inci dakikada Umar’ın pasında ceza saha içerisinde topla buluşan Sasse’nin sol çaprazda çektiği sert şutta kaleci Mert topu kornere çeldi.
- 90’ıncı dakikada Caiçara’nın ceza sahası sol tarafından kale önüne gönderdiği topu Gökhan yumrukla uzaklaştırdı. Top Skrtel’in önünde kaldı bu oyuncunun sert şutunda top ağlara gitti: 1-2.
Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Medipol Başakşehir’in üstünlüğü ile sona erdi.
Sezon sonunda ilk 3 sıra tahmininiz? pic.twitter.com/1NAF07Qamg
Sezon sonunda ilk 3 sıra tahmininiz? pic.twitter.com/1NAF07Qamg— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 24 Şubat 2020
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