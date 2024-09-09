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Spor

Cedi Osman'dan Panathinaikos açıklaması

NBA'de geçirdiği 7 yılın ardından Avrupa'ya dönen ve Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olan Cedi Osman, transferine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

15:15 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
San Antonio Spurs'tan ayrılan Cedi Osman Panathinaikos ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
San Antonio Spurs'tan ayrılan Cedi Osman Panathinaikos ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli basketbolcu Cedi Osman, Yunan ekibi Panathinaikos'a transferine dair önemli açıklamalar yaptı.


Cedi Osman açıklamasında, "Panathinaikos benim için kolay bir seçim oldu. Panathinaikos'u ve çok küçükken bile antrenörüm olan Ergin Ataman'ı uzun yıllardır tanıyorum. Panathinaikoslu olduğum için mutluyum. Takımdaki rolüm hakkında henüz Ergin Hoca ile konuşmadık. Konuşmak için daha fazla zamanımız olacak." dedi.


Cedi Osman ayrıca, "Panathinaikos ile arka arkaya şampiyonluk istiyorum. Harika bir takımımız var. EuroLeague zor ama biz en iyi takımız ve şampiyonluk için oynayacağız. EuroLeague'i hep izliyordum ve özlüyordum. Tekrar sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.



#Cedi Osman
#Panathinaikos
#Ergin Ataman
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