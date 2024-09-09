Cedi Osman'dan Panathinaikos açıklaması

Milli basketbolcu Cedi Osman, Yunan ekibi Panathinaikos'a transferine dair önemli açıklamalar yaptı.
Cedi Osman açıklamasında, "Panathinaikos benim için kolay bir seçim oldu. Panathinaikos'u ve çok küçükken bile antrenörüm olan Ergin Ataman'ı uzun yıllardır tanıyorum. Panathinaikoslu olduğum için mutluyum. Takımdaki rolüm hakkında henüz Ergin Hoca ile konuşmadık. Konuşmak için daha fazla zamanımız olacak." dedi.
Cedi Osman ayrıca, "Panathinaikos ile arka arkaya şampiyonluk istiyorum. Harika bir takımımız var. EuroLeague zor ama biz en iyi takımız ve şampiyonluk için oynayacağız. EuroLeague'i hep izliyordum ve özlüyordum. Tekrar sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.