Cedi Osman'dan Panathinaikos açıklaması

Cedi Osman açıklamasında, "Panathinaikos benim için kolay bir seçim oldu. Panathinaikos'u ve çok küçükken bile antrenörüm olan Ergin Ataman'ı uzun yıllardır tanıyorum. Panathinaikoslu olduğum için mutluyum. Takımdaki rolüm hakkında henüz Ergin Hoca ile konuşmadık. Konuşmak için daha fazla zamanımız olacak." dedi.