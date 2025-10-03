Yeni Şafak
Celtic taraftarı: UEFA soykırıma ortak oluyor

11:153/10/2025, Cuma
AA
“UEFA, İsrail’i normalleştirerek soykırıma ortak oluyor. Onları hemen atın!”
İskoçya’nın Celtic takımında taraftarlar, Braga ile oynanan maç öncesinde Katil İsrail’i ve UEFA’yı protesto etti. Celticliler, UEFA’nın İsrail konusundaki tavrını ‘suç ortağı’ olarak nitelendirdi.

İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, takımlarının UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırladığı maçta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına yine tepki gösterdi.


Uzun süredir Filistin'e destek veren Celtic taraftarları, Braga'nın Celtic Park'ta 2-0 kazandığı mücadelede "UEFA, İsrail'i normalleştirerek soykırıma ortak oluyor. Onları hemen atın!" pankartı açtı.


İskoç taraftarlar, takımlarına desteğin yanı sıra tribünlerde Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etti.







#UEFA
#Celtic
#İsrail
#Filistin
