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Cengiz Ünder yeni takımıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı

Cengiz Ünder yeni takımıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı

14:5416/03/2025, Pazar
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Cengiz'in ikili mücadele kazama oranı yüzde 50'de kaldı.

MLS takımlarından Los Angeles FC'ye yeni transfer olan ve geçtiğimiz maç sonradan oyuna giren Cengiz Ünder, Austin karşılaşmasında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Los Angeles FC, MLS'in 4. haftasında Austin'i konuk etti. BMO Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-0 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi. Austin'e galibiyeti getiren gol 11. dakikada Guilherme Biro'dan geldi. Los Angeles FC bu sonuçla 6 puanla 8. sırada kalırken, konuk takım ise aynı puan ve averala 7. basamakta yer aldı


Los Angeles FC'ye kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. 63 dakikada sahada kalan Cengiz, yerini David Martinez'e bıraktı. NTV Spor'da yer alan habere göre oyunda kaldığı süre boyunca 2 şut çeken 27 yaşındaki futbolcu, bu şutlarında isabet sağlayamadı.


21 başarılı pas yapan Cengiz Ünder, yüzde 78 pas yüzdesiyle oynadı.


#Cengiz Ünder
#Los Angeles FC
#MLS

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