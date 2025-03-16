Cengiz Ünder yeni takımıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Los Angeles FC, MLS'in 4. haftasında Austin'i konuk etti. BMO Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-0 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi. Austin'e galibiyeti getiren gol 11. dakikada Guilherme Biro'dan geldi. Los Angeles FC bu sonuçla 6 puanla 8. sırada kalırken, konuk takım ise aynı puan ve averala 7. basamakta yer aldı

Los Angeles FC'ye kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. 63 dakikada sahada kalan Cengiz, yerini David Martinez'e bıraktı. NTV Spor'da yer alan habere göre oyunda kaldığı süre boyunca 2 şut çeken 27 yaşındaki futbolcu, bu şutlarında isabet sağlayamadı.