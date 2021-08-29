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Cengiz Ünder'i dünya yıldızına benzettiler

Marsilyalı taraftarlar, dördüncü maçında üçüncü kez rakip fileleri havalandıran milli futbolcu Cengiz Ünder'e "Türk Robben" lakabını taktı.

Haber Merkezi DHA
Cengiz Ünderi dünya yıldızına benzettiler
Fransa kariyerine görkemli bir başlangıç yaptı.

Fransa Ligue 1.'in 4. haftasında Marsilya'nın Saint-Etienne'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada milli oyuncu Cengiz Ünder, yaptığı şık vuruşla takımının 3. golünü kaydederek, galibiyette pay sahibi oldu.

Marsilya formasıyla 3. golünü kaydeden Cengiz, Fransa Ligi'nde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Marsilyalı taraftarların "Türk Robben" lakabını taktıkları 24 yaşındaki milli futbolcu için L'Equipe haberinde, "Saint-Etienne karşısında gösterdiği iyi performansını golle süsleyen Cengiz Ünder, Marsilya'nın üçüncü golünü kaydetti" ifadelerine yer verdi.

  • Cengiz, Dimitri Payet ile birlikte attığı 3 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Marsilya bu galibiyetle birlikte ligdeki puanını 7'ye çıkardı.

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