Cengiz Ünder'i dünya yıldızına benzettiler

Fransa Ligue 1.'in 4. haftasında Marsilya'nın Saint-Etienne'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada milli oyuncu Cengiz Ünder, yaptığı şık vuruşla takımının 3. golünü kaydederek, galibiyette pay sahibi oldu.
Marsilya formasıyla 3. golünü kaydeden Cengiz, Fransa Ligi'nde adından söz ettirmeye devam ediyor.
Marsilyalı taraftarların "Türk Robben" lakabını taktıkları 24 yaşındaki milli futbolcu için L'Equipe haberinde, "Saint-Etienne karşısında gösterdiği iyi performansını golle süsleyen Cengiz Ünder, Marsilya'nın üçüncü golünü kaydetti" ifadelerine yer verdi.
- Cengiz, Dimitri Payet ile birlikte attığı 3 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Marsilya bu galibiyetle birlikte ligdeki puanını 7'ye çıkardı.
🔥 'Türk Robben' Cengiz Ünder, Velodrome'u ayağa kaldırmaya devam ediyor! #Ligue1UberEats
👕 4 maç
⚽ 3 gol pic.twitter.com/byID2UrBYe
🔥 'Türk Robben' Cengiz Ünder, Velodrome'u ayağa kaldırmaya devam ediyor! #Ligue1UberEats