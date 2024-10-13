Cenk Tosun ayrılmayı düşünmüyor

Fenerbahçe'de ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Cenk Tosun, uzun maratonda kendisinin de süre alacağı zamanın geleceğini düşünüyor.
Fenerbahçe'nin sezon başı kadrosuna kattığı Cenk Tosun, şu ana kadar sarı-lacivertli takımda yeteri kadar süre bulamasa da ayrılmayı düşünmüyor. Ayrılacağı yönündeki iddiaları gülünç bulduğunu belirten Cenk, sarı-lacivertlilerde mutlu olduğunu söyleyerek forma için savaşmaya devam edeceğini ifade etti. Tecrübeli golcü, uzun maratonda kendisinin de süre alacağı zamanın geleceğini düşünüyor.
33 yaşındaki oyuncu, idmanların en çalışkan isimleri arasında yer alıyor. Golcü isim, çift kale maçlarda golleriyle teknik direktör Mourinho'ya 'hazırım' mesajı veriyor. Mourinhoda Cenk'in idmanlardaki çalışmasından memnun ve milli ara sonrası tecrübeli golcüye daha fazla şans vermeyi planlıyor. Cenk Tosun, bu sezon şu ana kadar Süper Lig'de 2, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 ve Avrupa Ligi'nde 1 maçta toplam 33 dakika süre alabildi.