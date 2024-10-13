Cenk Tosun ayrılmayı düşünmüyor

Fenerbahçe'nin sezon başı kadrosuna kattığı Cenk Tosun, şu ana kadar sarı-lacivertli takımda yeteri kadar süre bulamasa da ayrılmayı düşünmüyor. Ayrılacağı yönündeki iddiaları gülünç bulduğunu belirten Cenk, sarı-lacivertlilerde mutlu olduğunu söyleyerek forma için savaşmaya devam edeceğini ifade etti. Tecrübeli golcü, uzun maratonda kendisinin de süre alacağı zamanın geleceğini düşünüyor.