Beşiktaş'ın transferini açıkladı: Yüzde 90 geliyor

Beşiktaş'ın devre arası transfer dönemiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bir internet yayınında Beşiktaş hakkında değerlendirmelerde bulunan spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un siyah-beyazlara transfer olacağını söyledi.

Çelikler'in milli golcünün transferine ilişkin açıklamaları şöyle;

"Beşiktaş'a gelmek istiyor"

"Devre arasında Cenk Tosun geliyor. Yüzde 90 Beşiktaş'ta. Cenk Tosun dönmek zorunda. Oynamak istiyor, EURO 2021 de var. Everton'da oynayamayacak o belli. 6 aylığına gelecek. Babası 'Avrupa'ya git' diyor. Avrupa'da Beşiktaş gibi şampiyonluğa oynayan bir takıma gidemesin. Cenk de Beşiktaş'a gelmeyi düşünüyor; buradan bilgiyi vereyim. Beşiktaş'a gelsin her maç 11'de oynayacak."

06:54 dk 23 Kasım 2016 Diğer Beşiktaş 3-3 Benfica (Geniş özet) Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı konuk etti. Nefes kesen maç 3-3 berabere bitti.



