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Cenk Tosun Beşiktaş'a mı geliyor?

Beşiktaş'ın transferini açıkladı: Yüzde 90 geliyor

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, milli futbolcu Cenk Tosun'un devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a geri döneceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Futbol yorumcusu ve spor yazarı Serdar Ali Çelikler

Futbol yorumcusu ve spor yazarı Serdar Ali Çelikler

Beşiktaş'ın devre arası transfer dönemiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bir internet yayınında Beşiktaş hakkında değerlendirmelerde bulunan spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un siyah-beyazlara transfer olacağını söyledi.

Everton'da beklentileri karşılayamayan Cenk Tosun, İngiliz ekibiyle toplamda çıktığı 51 maçta 10 gol attı.
Everton'da beklentileri karşılayamayan Cenk Tosun, İngiliz ekibiyle toplamda çıktığı 51 maçta 10 gol attı.

Çelikler'in milli golcünün transferine ilişkin açıklamaları şöyle;

"Beşiktaş'a gelmek istiyor"

  • "Devre arasında Cenk Tosun geliyor. Yüzde 90 Beşiktaş'ta. Cenk Tosun dönmek zorunda. Oynamak istiyor, EURO 2021 de var. Everton'da oynayamayacak o belli. 6 aylığına gelecek. Babası 'Avrupa'ya git' diyor. Avrupa'da Beşiktaş gibi şampiyonluğa oynayan bir takıma gidemesin. Cenk de Beşiktaş'a gelmeyi düşünüyor; buradan bilgiyi vereyim. Beşiktaş'a gelsin her maç 11'de oynayacak."

Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşadı.
Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş 3-3 Benfica (Geniş özet)
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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı konuk etti. Nefes kesen maç 3-3 berabere bitti.


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