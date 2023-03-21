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Spor

Cenk Tosun reddettiği takımı açıkladı

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire'dan gelen transfer teklifini reddettiğini söyledi.

16:36 . 21/03/2023 Salı
DHA
Cenk Tosun Beşiktaş formasıyla toplamda çıktığı 172 maçta 80 gol attı.

Cenk Tosun Beşiktaş formasıyla toplamda çıktığı 172 maçta 80 gol attı.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer alan Cenk Tosun, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarıyla sohbet etti.


Amerika'dan gelen transfer teklifini kabul etmediğini ifade eden tecrübeli golcü, "Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş'ta devam edeceğim" ifadelerini kulandı.


Opsiyon maddesini beklemeden Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacaklarını belirten Cenk Tosun, "Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız" şeklinde konuştu.






#Beşiktaş
#Cenk Tosun
#Chicago Fire
#MLS
2 saat önce
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