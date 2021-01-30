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Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta

Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Everton ile anlaşmaya vardı. Golcü oyuncu, resmi imzaların atılmasıyla birlikte İstanbul'a gelerek, yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun 2018 yılında Everton'a transfer olmuştu.
Cenk Tosun 2018 yılında Everton'a transfer olmuştu.

Ara transfer döneminin kapanmasına artık saatler kala Beşiktaş golcü problemini çözdü. Hulk ile anlaşmaya sağlayamayan siyah-beyazlılar, eski golcüsü Cenk Tosun'a yeniden Beşiktaş formasını giydirecek.

Cenk Tosun için anlaşma sağlandı

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Everton ile anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılmasının ardından 29 yaşındaki oyuncu İstanbul'a gelerek yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.

  • 5 Ocak 2018 yılında Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada 1 gol attı. Golcü oyuncu aynı zamanda Everton'ın sahasında Newcastle United ile oynayacağı mücadelenin kadrosuna alınmamıştı.

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