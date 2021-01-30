Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta

Ara transfer döneminin kapanmasına artık saatler kala Beşiktaş golcü problemini çözdü. Hulk ile anlaşmaya sağlayamayan siyah-beyazlılar, eski golcüsü Cenk Tosun'a yeniden Beşiktaş formasını giydirecek.
Cenk Tosun için anlaşma sağlandı
TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Everton ile anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılmasının ardından 29 yaşındaki oyuncu İstanbul'a gelerek yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.
- 5 Ocak 2018 yılında Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada 1 gol attı. Golcü oyuncu aynı zamanda Everton'ın sahasında Newcastle United ile oynayacağı mücadelenin kadrosuna alınmamıştı.