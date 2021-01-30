Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta

Dünya

ABD refakatsiz göçmen çocukları sınır dışı etmeyi sürdürecek

ABD'de federal bölge temyiz mahkemesi, refakatsiz olarak güney sınırını geçen göçmen çocukları sınır dışı etme uygulamalarının sürdürülmesine karar verdi. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği avukatlarından Gelernt, Biden'ın Trump yönetimi tarafından uygulanan göçmen karşıtı politikayı iptal ederek göçmenlerin geri gönderilmesinin durdurulmasına ilişkin devam eden davalara gerek kalmayacağını umduğunu söyleyerek, refakatsiz çocuklar adına bu davayı takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.