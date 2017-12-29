Cenk Tosun'a 4 kulüpten daha teklif gelmiş

Beşiktaş'ın Everton'a satmaya hazırlandığı futbolcusu Cenk Tosun'a 4 kulübün daha transfer teklifi yaptığı belirtildi.

İngiliz kulübü Everton'ın Sportif Direktörü Steve Walsh'ın İstanbul'a gelmesinin sebebi belli oldu. Milli futbolcuya 4 kulübün daha transfer teklifi yapmasının ardından işini şansa bırakmak istemeyen Everton, sportif direktörünü İstanbul'a göndererek transferi resmileştirmek istedi.

Cenk Tosun için Everton'un dışında Leipzig, Roma, Valencia ve Bayer Leverkusen'in de transfer girişiminde bulunduğu ancak İngiliz ekibinin transferi açıklamak üzere olduğu ifade edildi.

#CenkTosun, #Everton'da başarılı olur ve daha iyi bir takıma gidebilir mi? — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Aralık 2017

Everton Cenk Tosun'u almak için İstanbul'da Everton Sportif Direktörü Steve Walsh, Cenk Tosun transferinde rakiplerin araya girme ihtimalinden çekindikleri için, transferi bitirmek üzere Türkiye'ye geldi.İngiliz basınından Times'ta yer alan haberlere göre milli futbolcunun transferi için bir çok kulübün devrede olduğu ve oyuncunun Everton'a imzasıyla ilgili bir problemin yaşanmaması adına Steve Walsh'ın Türkiye'ye geldiği transferin de ödeme planının belirleneceği aktarıldı.Sonraki satıştan pay isteniyorBu arada Beşiktaş yönetiminin Cenk Tosun transferinde sonraki satıştan pay istediği ve bu sebeple görüşmelerin uzadığı öğrenildi. Bilindiği üzere The Guardian, milli futbolcunun 25 milyon pound karşılığında Everton'a transfer olacağını iddia etmişti. Ancak iki kulüp arasında ödeme planı ve sonraki satıştan pay ile ilgili sıkıntıların giderilmesiyle ilgili çalışma yürütüldüğü aktarıldı. Tosun Paşa’nın #Beşiktaş istatistiği... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 29, 2017 at 7:04öö PST)