Cenk Tosun'a 4 kulüpten daha teklif gelmiş

Everton Sportif Direktörü Steve Walsh'ın Cenk Tosun transferi için İstanbul'a gelmesinin perde arkası aralanıyor. Bunun sebebi milli futbolcuya 4 kulübün daha transfer teklifi yapmış olması.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş'ın Everton'a satmaya hazırlandığı futbolcusu Cenk Tosun'a 4 kulübün daha transfer teklifi yaptığı belirtildi.
İngiliz kulübü Everton'ın Sportif Direktörü Steve Walsh'ın İstanbul'a gelmesinin sebebi belli oldu. Milli futbolcuya 4 kulübün daha transfer teklifi yapmasının ardından işini şansa bırakmak istemeyen Everton, sportif direktörünü İstanbul'a göndererek transferi resmileştirmek istedi.
Cenk Tosun için Everton'un dışında Leipzig, Roma, Valencia ve Bayer Leverkusen'in de transfer girişiminde bulunduğu ancak İngiliz ekibinin transferi açıklamak üzere olduğu ifade edildi.
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