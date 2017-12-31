Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı

Everton'a transfer olması beklenen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Londra'da olduğu iddialarını doğruladı. Yıldız isim, eşiyle İngiltere'de çekildiği fotoğrafı paylaşarak 'iyi seneler' diye yazdı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cenk Tosun'un dün akşam Londra'ya gittiği belirtilmişti. Milli futbolcu bugün yaptığı paylaşımla Londra'da olduğunu doğruladı ve eşiyle olan fotoğrafını paylaştı.
Fotoğrafına iyi seneler notu düşen Cenk Tosun'un Eveton için sağlık kontrollerinden geçtiği de iddia edildi. Milli futbolcunun transferinin yakın zaman içerisinde açıklanması bekleniyor.
Milli futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol atma başarısı gösterirken attığı klas gollerle de Avrupa'nın gündemine oturmuştu. Cenk Tosun'la Everton'ın dışında Crystal Palace ve Newcastle United da ilgilenmişti.
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