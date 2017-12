Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cenk Tosun'un dün akşam Londra'ya gittiği belirtilmişti. Milli futbolcu bugün yaptığı paylaşımla Londra'da olduğunu doğruladı ve eşiyle olan fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafına iyi seneler notu düşen Cenk Tosun'un Eveton için sağlık kontrollerinden geçtiği de iddia edildi. Milli futbolcunun transferinin yakın zaman içerisinde açıklanması bekleniyor.

Milli futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol atma başarısı gösterirken attığı klas gollerle de Avrupa'nın gündemine oturmuştu. Cenk Tosun'la Everton'ın dışında Crystal Palace ve Newcastle United da ilgilenmişti.

herkese iyi seneler.. Cenk Tosun (@cenktosun23)'in paylaştığı bir gönderi ( Ara 31, 2017 at 8:45öö PST )

Cenk Tosun 25 milyon pound karşılığında Everton'a gidiyor Beşiktaş'ta Cenk Tosun bilmecesi son buluyor. Milli yıldız için 20 milyon euroluk teklif sunan Everton, bu rakamı 25 milyon pound düzeyine çıkarttı.The Guardian'ın haberine göre Beşiktaş ve Everton bonservis bedelinde anlaşma sağlarken milli futbolcunun yeni yılla birlikte İngiliz ekibinin formasını giymesinin beklediği belirtildi.The Guardian muhabirlerinden Ed Aarons da attığı tweetle transfer konusunda 25 milyon pound karşılığında anlaşmanın sağlandığını ve oyuncunun transferinin resmiyet kazanmasının beklendiğini ifade etti.Milli futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol atma başarısı gösterirken attığı klas gollerle de Avrupa'nın gündemine oturmuştu. Cenk Tosun'la Everton'ın dışında Crystal Palace ve Newcastle United da ilgilenmişti.Understand Everton have agreed £25m fee with Besiktas for Cenk Tosun. Striker expected to move when transfer window opens #efc— Ed Aarons (@ed_aarons) 27 Aralık 2017 Video: Cenk Tosun'dan inanılmaz gol!