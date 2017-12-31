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Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı

Everton'a transfer olması beklenen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Londra'da olduğu iddialarını doğruladı. Yıldız isim, eşiyle İngiltere'de çekildiği fotoğrafı paylaşarak 'iyi seneler' diye yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla son maçına kupadaki Osmanlıspor mücadelesinde çıktı.

Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla son maçına kupadaki Osmanlıspor mücadelesinde çıktı.

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cenk Tosun'un dün akşam Londra'ya gittiği belirtilmişti. Milli futbolcu bugün yaptığı paylaşımla Londra'da olduğunu doğruladı ve eşiyle olan fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafına iyi seneler notu düşen Cenk Tosun'un Eveton için sağlık kontrollerinden geçtiği de iddia edildi. Milli futbolcunun transferinin yakın zaman içerisinde açıklanması bekleniyor.

  • Milli futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol atma başarısı gösterirken attığı klas gollerle de Avrupa'nın gündemine oturmuştu. Cenk Tosun'la Everton'ın dışında Crystal Palace ve Newcastle United da ilgilenmişti.

herkese iyi seneler..

Cenk Tosun (@cenktosun23)'in paylaştığı bir gönderi ()

Cenk Tosun 25 milyon pound karşılığında Everton'a gidiyor
Cenk Tosun 25 milyon pound karşılığında Everton'a gidiyor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun bilmecesi son buluyor. Milli yıldız için 20 milyon euroluk teklif sunan Everton, bu rakamı 25 milyon pound düzeyine çıkarttı.The Guardian'ın haberine göre Beşiktaş ve Everton bonservis bedelinde anlaşma sağlarken milli futbolcunun yeni yılla birlikte İngiliz ekibinin formasını giymesinin beklediği belirtildi.The Guardian muhabirlerinden Ed Aarons da attığı tweetle transfer konusunda 25 milyon pound karşılığında anlaşmanın sağlandığını ve oyuncunun transferinin resmiyet kazanmasının beklendiğini ifade etti.Milli futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol atma başarısı gösterirken attığı klas gollerle de Avrupa'nın gündemine oturmuştu. Cenk Tosun'la Everton'ın dışında Crystal Palace ve Newcastle United da ilgilenmişti.Understand Everton have agreed £25m fee with Besiktas for Cenk Tosun. Striker expected to move when transfer window opens #efc&mdash; Ed Aarons (@ed_aarons) 27 Aralık 2017 Video: Cenk Tosun'dan inanılmaz gol!

Cenk Tosun İstanbul'a veda etti
Cenk Tosun İstanbul'a veda etti

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Everton'a imza atması an meselesi olan futbolcunun sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gideceği iddia edildi.Beşiktaş'ın henüz resmi bir açıklama yapmadığı transfer konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Everton Sportif Direktörü Steve Walsh'ın İstanbul'da temaslarını sürdürmeye devam ettiği ve transferi resmileştirmek üzere olduğu aktarıldı.Hatırlanacağı üzere İngiliz basını, Everton'ın milli futbolcunun transferi için Beşiktaş'la 25 milyon pound karşılığında anlaştığını iddia etmişti. Ancak Cenk Tosun için 4 Avrupa kulübünün devreye girmesi sonrasında pazarlıkların yeniden başladığı belirtildi.Everton Cenk için elindeki forvetleri satıyor Tosun Paşa’nın #Beşiktaş istatistiği... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Ara 29, 2017 at 7:04öö PST)

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