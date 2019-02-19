UEFA AVRUPA LİGİ

Çerçesov'dan Zenit-Fenerbahçe maçı yorumu

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Fenerbahçe'nin Zenit karşında aldığı 1-0'lık galibiyeti, "Çok da büyük avantaj sağlayacak sonuç değil" diye yorumladı.

Haber Merkezi DHA
Çerçesov, dün akşam oynanan Antalyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesini de tribünden takip etti.

Çerçesov, dün akşam oynanan Antalyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesini de tribünden takip etti.

Fotoğraf: Tolga YILDIRIM / Reuters

UEFA Avrupa Uluslar Ligi, B Grubu'nda yer alan Rusya Milli Takımı Antalya kampında hazırlıklarına devam ediyor. Burada açıklamalarda bulunan teknik direktör Stanislav Çerçesov, Medipol Başakşehir'in devre arası transferi Fedor Kudryashov hakkında düşüncelerini anlattı.

"Kudryashov başarılı olacaktır"

Rus futbolcuyu 18 yaşında iken altyapıdan beğenerek takıma aldığını belirten Çerçesov, Kudryashov'u çok iyi tanıdığını dile getirdi.Çerçesov, "Kudryashov iyi bir sporcu. Rusya'da da hedeflere oynayan takımda oynuyordu. Bu onun için yeni bir tecrübe değil. Rus Milli Takımının ilk 11'deki oyuncusu ve Dünya Kupası'nda 4 maç oynadı. Başakşehir, Kudryashov transferiyle iyi bir tercih yaptı. Başakşehir önceden kurulan iyi bir takım. Hazır takıma gelen Kudryashov'a zaman lazım. Kudryashov, tatilden sonra takıma katıldı. Kendisini hazırlaması lazım. Kudryashov'un karakteri var ve kendisini göstereceğine inanıyorum. Başakşehir'de başarılı olacaktır" diye konuştu.

"Türkler topla iyi oynuyor"

Türk Milli Takımı hakkında da görüşlerini belirten Çerçesov, Türkiye ile oynadıkları iki maçın da zor geçtiğini ve iki takımın da bu maçları kazanabilecek durumda olduğunu dile getirdi. Gençleşme ve yenilenme sürecinde tecrübe yetersizliğinden takımlarda bazı eksiklerin olabileceğine dikkati çeken Çerçesov, "Biz de bundan istifade ettik. Türk futbolcularının mantığını iyi biliyoruz ve onlara futbollarını oynatmadık. Kendi futbolumuzu oynadık ve Türk Milli Takımı istediği futbolu oynayamadı. Türkler topla iyi oynuyor, topla oynamayı çok seviyorlar ama biz engelledik" dedi.

"Türkiye, Avrupa Kupası'na katılsın istiyorum"

Türk Milli Takımı'nın Avrupa Kupası'na katılma şansını değerlendiren Çerçesov, teknik direktör görevi sona eren Mircea Lucescu'nun yakın arkadaşı olduğunu anlattı. Lucescu'nun çok tecrübeli bir teknik adam olduğunu belirten Çerçesov, "Türkiye, şu anda bilmiyorum nasıl devam edecek, teknik direktörü kim olacak, anlamak zor. Lucescu devam etseydi, Avrupa Kupası müsabakalarında neler yapabileceğini biraz bilirdim. Ben isterim ki Türkiye'de Avrupa Kupası'na katılsın. Çünkü Türkler katılırsa daha iyi olur" diye konuştu.

"Zenit'in kazanmasını diliyorum"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'i ilk maçta 1-0 yendiğini hatırlatan Çerçesov, "1-0 avantaj ama çok da büyük avantaj sağlayacak sonuç değil. İzlediğim maçta Fenerbahçe ilk ve ikinci yarının sonlarına doğru güçsüzleşiyor. Belki kondisyon iyi değil, tam hazır değiller. Zenit, resmi maç oynadı ve biraz daha hazırlandı. Maçta topla oyun ve topsuz alandaki oyun önemli. Fenerbahçe topla iyi oynuyor. Oyuncuları topu rakip takımdan almak için rakibe baskı kurmuyor, top kendilerindeyken iyi oynuyorlar. Valbuena ile de Moskova'da birlikte çalıştık. Son zamanlarda ilk 11'de sürekli oynamıyor. Ancak ilk maçta en iyilerden birisiydi. Fenerbahçe'nin takım liderleri daha hazır olsa, üst seviyede oynasa, maçın nasıl sonuçlanacağı belli olmaz. Ben tabii ki Zenit tarafını tutuyorum. Fenerbahçe taraftarından özür dilerim ama ben Zenit'in kazanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Neustadter'in ayrılık sinyalini Çerçesov verdi
Neustadter'in ayrılık sinyalini Çerçesov verdi

UEFA Avrupa Uluslar Ligi, B Grubu'nda yer alan Rusya Milli Takımı Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki kampında hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Stanislav Çerçesov, Fenerbahçe'de forma giyen Rus milli takım oyuncusu Roman Neustadter'in yerine 2018 Dünya Kupası kadrosunda başka futbolcuları tercih ettiğini anlattı. Neustadter'in Dünya Kupası sonrasındaki maçlarda iyi oynadığını dile getiren Çerçesov, "Şu anda belki formu biraz düşüşte ama bu futbolda oluyor. Sezon içerisinde performans düşüşü ya da yükselişi olabilir. Bizim önemli futbolcumuz. Her zaman milli takım kadrosunda yer alabilir" dedi. "Fenerbahçe'de devam etmesi iyi olur"Neustadter ile birkaç gün önce telefonda konuştuğunu anlatan Çerçesov, şunları söyledi;"Kontratı Haziran ayında bitiyor. Şu anda kafasında bir şeyler var. Kariyerine nerede devam edeceğini düşünüyor. Biz de istiyoruz ki, milli takımın oyuncuları iyi liglerde, iyi takımlarda oynasın. Hangi ligde oynayacağı futbolcuya bağlı. Benim isteğimle olmaz ama benim düşüncelerimi Neustadter biliyor. Her futbolcu nerede devam edeceği kararını kendisi alması lazım. Neustadter, Almanya'da doğmuş, orada oynamış bir futbolcu. Türkiye'de futbol biraz daha duygusal. Belki o nedenle şu anda biraz problemleri var ama iyi takımda oynasın. Fenerbahçe büyük takım, orada devam ederse milli takım için de iyi. Neustadter, çok disiplinli bir futbolcu. Fenerbahçe'de de son zamanlar 4-5 teknik direktör değişikliği oldu. O da futbolcuya sıkıntılar yaratabilir."

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.