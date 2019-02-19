Çerçesov'dan Zenit-Fenerbahçe maçı yorumu

UEFA Avrupa Uluslar Ligi, B Grubu'nda yer alan Rusya Milli Takımı Antalya kampında hazırlıklarına devam ediyor. Burada açıklamalarda bulunan teknik direktör Stanislav Çerçesov, Medipol Başakşehir'in devre arası transferi Fedor Kudryashov hakkında düşüncelerini anlattı.

"Kudryashov başarılı olacaktır"

Rus futbolcuyu 18 yaşında iken altyapıdan beğenerek takıma aldığını belirten Çerçesov, Kudryashov'u çok iyi tanıdığını dile getirdi.Çerçesov, "Kudryashov iyi bir sporcu. Rusya'da da hedeflere oynayan takımda oynuyordu. Bu onun için yeni bir tecrübe değil. Rus Milli Takımının ilk 11'deki oyuncusu ve Dünya Kupası'nda 4 maç oynadı. Başakşehir, Kudryashov transferiyle iyi bir tercih yaptı. Başakşehir önceden kurulan iyi bir takım. Hazır takıma gelen Kudryashov'a zaman lazım. Kudryashov, tatilden sonra takıma katıldı. Kendisini hazırlaması lazım. Kudryashov'un karakteri var ve kendisini göstereceğine inanıyorum. Başakşehir'de başarılı olacaktır" diye konuştu.

Başakşehirli sol bek Kudryashov, 1012 gün sonra gol attı. Tecrübeli sol bekin kariyerinin 2. golünü attığı maçı, Rusya Milli Takımı teknik direktörü Çerçesov da tribünden takip etti. Kudryashov golü milli takımdaki hocasına armağan etti. pic.twitter.com/nJ2AUZqJFP — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 18 Şubat 2019

"Türkler topla iyi oynuyor"

Türk Milli Takımı hakkında da görüşlerini belirten Çerçesov, Türkiye ile oynadıkları iki maçın da zor geçtiğini ve iki takımın da bu maçları kazanabilecek durumda olduğunu dile getirdi. Gençleşme ve yenilenme sürecinde tecrübe yetersizliğinden takımlarda bazı eksiklerin olabileceğine dikkati çeken Çerçesov, "Biz de bundan istifade ettik. Türk futbolcularının mantığını iyi biliyoruz ve onlara futbollarını oynatmadık. Kendi futbolumuzu oynadık ve Türk Milli Takımı istediği futbolu oynayamadı. Türkler topla iyi oynuyor, topla oynamayı çok seviyorlar ama biz engelledik" dedi.

"Türkiye, Avrupa Kupası'na katılsın istiyorum"

Türk Milli Takımı'nın Avrupa Kupası'na katılma şansını değerlendiren Çerçesov, teknik direktör görevi sona eren Mircea Lucescu'nun yakın arkadaşı olduğunu anlattı. Lucescu'nun çok tecrübeli bir teknik adam olduğunu belirten Çerçesov, "Türkiye, şu anda bilmiyorum nasıl devam edecek, teknik direktörü kim olacak, anlamak zor. Lucescu devam etseydi, Avrupa Kupası müsabakalarında neler yapabileceğini biraz bilirdim. Ben isterim ki Türkiye'de Avrupa Kupası'na katılsın. Çünkü Türkler katılırsa daha iyi olur" diye konuştu.

"Zenit'in kazanmasını diliyorum"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'i ilk maçta 1-0 yendiğini hatırlatan Çerçesov, "1-0 avantaj ama çok da büyük avantaj sağlayacak sonuç değil. İzlediğim maçta Fenerbahçe ilk ve ikinci yarının sonlarına doğru güçsüzleşiyor. Belki kondisyon iyi değil, tam hazır değiller. Zenit, resmi maç oynadı ve biraz daha hazırlandı. Maçta topla oyun ve topsuz alandaki oyun önemli. Fenerbahçe topla iyi oynuyor. Oyuncuları topu rakip takımdan almak için rakibe baskı kurmuyor, top kendilerindeyken iyi oynuyorlar. Valbuena ile de Moskova'da birlikte çalıştık. Son zamanlarda ilk 11'de sürekli oynamıyor. Ancak ilk maçta en iyilerden birisiydi. Fenerbahçe'nin takım liderleri daha hazır olsa, üst seviyede oynasa, maçın nasıl sonuçlanacağı belli olmaz. Ben tabii ki Zenit tarafını tutuyorum. Fenerbahçe taraftarından özür dilerim ama ben Zenit'in kazanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.